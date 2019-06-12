شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش يكتب: مصر تتصدر دول العالم فى رياضة الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتغير المشهد العالمي لرياضة الإسكواش باستمرار، فنرى البعض يصعد السلم و يتصدر التصنيف، و البعض الآخر يصعب عليه المحافظة على وجوده داخل التصنيف لشراسة المنافسة. ولكن على الرغم من تلك التغيرات الدائمة، فإن هناك ثابت واحد لا يتغير، ألا وهو: هيمنة مصر على رياضة الإسكواش عالميًا.

ففي الموسم الرياضي الحالي، لم يستطع زحزحة اللاعبين المصريين عن عرشهم سوى المصريين، حيث استطاع اللاعبان علي فرج ورنيم الوليلي انتزاع لقب بطولة العالم والتصنيف الأول على العالم في رياضة الإسكواش من اللاعبين محمد الشوربجي ونور الشربيني، مما يعد أيضًا إنجاز متميز حيث أن الأبطال الجدد ينتموا إلى مؤسسة رياضية واحدة، وهي أندية وادى دجلة.

ورأينا أيضًا أبطال أخرين قدموا أداءًا متميزًا خلال الموسم الرياضي لعام 2018-2019، كاللاعب كريم عبد الجواد الذي استطاع أن يحتل المركز الرابع على مستوى العالم ليتقدم على اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف بالمركز الخامس وفقًا للإتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش، بالإضافة إلى اللاعبة الدجلاوية نوران جوهر التي بدأت تتعافى من إصابتها وقدمت أداء رائع أمام نور الشربيني بطلة العالم السابقة.

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لم يكن الأداء المتميز الذي قدمه هؤلاء الأبطال هو العامل الوحيد الذي ترك أثرًا كبيرًا في لعبة الاسكواش، بل استطاع أبطال الإسكواش أن يغيروا نظرة العالم للقطاع الرياضي في مصر. فعلى مر السنين السابقة، لم تكن مصر من الدول التي تنظم البطولات الرياضية الدولية، و لكن قد تغير الواقع الآن وأصبحت مصر من أهم الدول المُضيفة لكبرى بطولات الإسكواش العالمية.

أما بالنسبة لأندية وادي دجلة، فهم مؤمنون بدورهم الفعال في تطوير اللعبة، ولذلك لم يتوقفوا عند هذا الكم من الإنجازات وتصدر إثنان من أبطالهم رياضة الإسكواش عالميًأ، بل تعاونوا مع الإتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش لتنظيم بطولة CIB PSA World Tour الدولية للإسكواش، ثاني أكبر بطولة في العالم على أرض مصر، مما يساعدهم على خلق المزيد من الأبطال المصريين وتشجيعهم لتسيد الرياضة عالميًا.

وتعد بطولة CIB PSA World Tour الدولية للإسكواش نتاج التعاون الناجح بين الإتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش والبنك التجاري الدولي وأندية وادى دجلة، كما تشهد البطولة مشاركة 16 من أفضل لاعبي الإسكواش على مستوى العالم من السيدات والرجال.

وبصفتي بطل سابق في اللعبة، فأنا فخور بكوني جزء من تنظيم أكبر بطولة اسكواش في مصر، حيث تساهم استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير في أن تصبح مصر من أهم دول العالم المُضيفة والمنظمة لكبرى بطولات الإسكواش الدولية. ونؤمن في أندية وادى دجلة باستمرار تصدر اللاعبين المصريين رياضة الإسكواش عالميًا في المستقبل بدعم من وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري للإسكواش والمؤسسات الخاصة كشركة مراكز والبنك التجاري الدولي المصري.