فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى مران الفراعنة الذى انطلق فى السابعة مساء اليوم استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. يخوض منتخب مصر فى التاسعة مساء غداً الخميس ودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب بالإسكندرية. وتشهد قائمة المنتخب تواجد 23 لاعب فى القائمة النهائية وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

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