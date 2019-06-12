شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: سعيد بالعودة للعب على استاد "الرعب" فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أنه سعيد بالعودة للعب على استاد القاهرة خلال بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل ، مؤكداً أن اللعب على استاد القاهرة أو " استاد الرعب "له " مذاق خاص"

أضاف المحمدي فى مؤتمر صحفي بملعب برج العرب ضربة البداية ستكون صعبة أمام زيمبابوي ولا نفكر إلا بها ، مؤكداً أن مباريات البطولة صعبة ونسعي للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

تابع قائد المنتخب فخر للاعبي المنتخب خوض المباريات باستاد القاهرة ، وسط الجماهير الكبيرة التى ستملاً المدرجات ، و أتمني أن تكون بطولة جيدة من جميع النواحي.