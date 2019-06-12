شكرا لقرائتكم خبر عن اجيري: لا يوجد شروط جزائية فى عقدى مع الفراعنة.. ولا اعتمد على لاعب واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا توجد أى شروط جزائية فى حالة خسارة لقب بطولة أمم أفريقيا التى تسضتيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
تابع أجيري فى المؤتمر الصحفي المقام اليوم باستاد برج العرب :الفوز بالبطولة لا يعني بقائى أو رحيلي أيضاً نركز الأن فى مباراة زيمبابوي المقرر لها 21 يونيو ثم كل مباراة على حدة.
أثني أجيري على لاعبي مصر و عشقهم لمنتخب بلادهم مؤكداً أن كل لاعب لا يفكر فى ناديه حالياً ويفكر فى مصلحة المنتخب فقط.
أضاف المدير الفني للفراعنة إنضم محمد صلاح للمنتخب اليوم ، وسيشارك فى التدريبات بصورة طبيعية ، مؤكداً أنه لا يعتمد على لاعب فقط في خططه.
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