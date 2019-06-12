شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يتلقى عرضآ من الإتفاق السعودي.. وبيراميدز يتمسك ببقاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رجب بكار ظهير أيمن نادى بيراميدز عرضآ من نادي الإتفاق السعودي للانتقال اليه بداية من الموسم المقبل، بعد تألق اللاعب اللافت فى صفوف ناديه هذا الموسم ، وكان من العناصر القريبة من التواجد فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى الكان، ولكن تم استبعاده فى اللحظات الأخيرة.

من جانبهم تمسك مسئولي بيراميدز ببقاء رجب بكار، مؤكدين انه واحد من أهم عناصر الفريق، ويعد من نجوم القوام الأساسي وبالتالي من الصعب التفريط فى خدماته.