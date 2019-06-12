سوبر كورة.. 6 حقائق فى أزمة تصعيد الأهلى ضد اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد محمد فضل الله خبير اللوائح أزمة الأهلى واتحاد الكرة القائمة بسبب جدول الدوري الممتاز وحرب البيانات المتبادلة ليضع النقاط على الحروف فى حقوق كل طرف. لقراء التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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