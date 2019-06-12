شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: العالم كله يتابع أمم أفريقيا ونسعي للتتويج بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أن العالم سيتابع بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل ، وهناك حالة من التركيز لدي اللاعبين لتحقيق البطولة.

أضاف المحمدي فى مؤتمر صحفي بملعب برج العرب : أمم افريقيا فرصة جيدة لعودة الكرة المصرية على الساحة العالمية وإثبات أن مصر قادرة على تنظيم بطولات بشكل مميز وقادرة أيضاً على تحقيق الألقاب كما كان فى الماضى.

تابع قائد المنتخب هناك تنافس كبير بين اللاعبين فى المران على إثبات أحقية كل منهم بالتواجد فى القائمة الأساسية وهذا فى صالح منتخب مصر.