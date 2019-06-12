الاتحاد السكندري يعتمد تشكيل قطاع الناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إعتماد تشكيل قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضى الجديد 2019-2020 على النحو التالى :- محى عثمان رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم صلاح عرفة نائب رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم عبد الفتاح الجارم Advertisements المشرف العام للقطاع حسن مرسى مشرف عام البراعم للقطاع محمد بسطاوى مساعد مدير النشاط الرياضى لكرة القدم

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