الترسانة يحصل على توقيع هداف بورتو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادى الترسانة علي توقيع سيد حمدي هداف بورتو السويس ويتبقى الرتوش الأخيرة للإعلان عن الصفقة بشكل رسمى فى إطار خطة إعداد الفريق استعدادا للموسم القادم بالدوري الممتاز ب. وانضم سيد حمدي للترسانة بناء علي ترشيحات الجهاز الفني للشواكيش بقيادة علاء ميهوب وكريم حسن شحاتة مدير الكرة . جاء التعاقد مع اللاعب بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضي مع بورتو برغم هبوط فريقه للقسم الثالث حيث يمتاز بالطول الفارع والحاسة التهديفية العالية وصغر سنه .

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