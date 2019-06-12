تقارير: أسباب انضباطية وراء استبعاد معلول من قائمة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفادت صحيفة (الصباح) التونسية على موقعها الألكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، بوجود اسباب انضباطية وليست فنية وراء استبعاد علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس من قائمة الفريق النهائية التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها بمصر الشهر الحالي، .

وأعلن الفرنسي آلان جيريس مدرب المنتخب التونسي القائمة النهائية للمنتخب الملقب بـ(نسور قرطاج) المكونة من 23 لاعبا، التي ستشارك في البطولة، حيث خلت من اسم معلول، الذي يلعب في صفوف الأهلي المصري، في مفاجأة غير متوقعة.

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وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن جيريس قرر الاعتماد على كريم العواضي لاعب فريق النجم الساحلي التونسي بدلا من معلول، الذي أبدى عدم رضاه عن جلوسه على مقاعد البدلاء خلال فوز المنتخب التونسي 2 / 1 على نظيره الكرواتي وديا.

وأضافت الصباح أن معلول لم يقم بمصافحة زملائه عقب المباراة، كما زعمت أن اللاعب لم يكن بنفس العزيمة والرغبة التي كانت تميزه في السابق، الأمر الذي لم يقبله جيريس الذي قرر التضحية به لفرض الانضباط في صفوف الفريق.

ويتطلع المنتخب التونسي، الذي يلعب في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في البطولة التي تجرى مبارياتها بملعب السويس الجديد برفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا، للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حمل الكأس مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2004.