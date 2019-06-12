جالاتا سراي يسخر من قاسم باشا بعد رفض عرضهم لضم تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

سخر عبدالرحيم البيرق نائب رئيس جالاتا سراي التركي، من المطالب لنادي قاسم باشا من أجل الحصول على خدمات محمود حسن "تريزيجيه"، بعد رفضهم العرض الأخير من المقدم من جانبهم.

وقال نائب رئيس جالاتا سراي في تصريحات لصحيفة "أكسام" التركية المحلية: "هل نقوم بشراء قطعة أرض في فلوريا (منطقة ساحلية غالية الثمن في تركيا)؟"

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وأكدت وسائل الإعلام التركية أن قاسم باشا رفض عرضًا بقيمة 5 مليون يورو من جانب جالاتا سراي بالإضافة إلى لاعبين اثنين من صفوف الفريق مقابل التخلي على خدمات تريزيجيه.

وأوضحت التقارير ذاتها أن قاسم باشا يرغب في الحصول على 12 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه المصري الذي سيشارك في أمم إفريقيا ودخل دائرة اهتمام عدة أندية في أوروبا من بينها ليون ومارسيليا.

ولعب تريزيجيه على مدار موسمين مع قاسم باشا 71 مباراة في كافة المسابقات، سجل 25 هدفًا، وصنع 18.