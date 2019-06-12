الزمالك يوضح حقيقة رحيل فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
نفى رئيس الزمالك، تلقى النادي أي عروض رسمية لضم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لموقع النادي الرسمي، إن كل ما نشر عن تلقي النادي لعروض انتقال لساسي لا أساس لها من الصحة، واصفا تلك الأخبار بالمغلوطة.
وتعرض فرجاني ساسي لإصابة مع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية، ليغيب على إثرها عن بقية الموسم مع ناديه الأبيض.
ويستعد فرجاني لخوض كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
وشارك الدولي التونسي في جزء من مباراة نسور قرطاج أمام كرواتيا الودية، بعد عودته من الإصابة.
وتقع تونس في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات مالي، وأنجولا، وموريتانيا.
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