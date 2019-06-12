خاص.. عرض برتغالي للأهلي لاستعارة محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد مصدر لصراوي أن محمد شريف، لاعب وسط النادي الأهلي، تلقى عرضا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" أن العرض وصل للنادي الأهلي منذ ساعات، وطلب النادي البرتغالي التعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وتابع المصدر "النادي البرتغالي في خطابه للأهلي وضع بندا يخص أحقية شراء اللاعب مقابل 400 ألف يورو، نسبة 20% حال تم إعادة بيعه".
الجدير بالذكر أن جيل فيسنتي البرتغالي سبق وأن لعب ضمن صفوفه مروان محسن مهاجم النادي الأهلي الحالي
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