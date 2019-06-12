اللجنة القانونية بالأهلي تجتمع الخميس لبحث مسألة تأجيل دعوى مركز التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

قررت اللجنة القانونية في النادي الأهلي عقد اجتماع غدًا الخميس من أجل مناقشة مسألة تأجيل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدوري.

وقال الموقع الرسمي للأهلي أن قرار التأجيل أتى بما يتنافى مع الموعد المقرر في وقت سابق بشأن إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقي قبل 30 يونيو الجاري.

وأتى بيان الأهلي كما يلي:

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قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة 2/7/2019 . وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه. والاستعلام من الاتحاد ”المحتكم ضده” عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الإنتهاء من بطولة الأمم الإفريقية المقامة فى مصر واخطار النادى الأهلى به من عدمه .

وحيث أن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الاستشارية لقرارها فى موعد قريب نظراً لأهمية الوقت. حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لاشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019 . إلا أن اللجنة الاستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى.

ولذا فأن اللجنة القانونية بالنادى سوف تعقد اجتماعاً غداً الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.