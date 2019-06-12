صدام جديد بين اتحاد الكرة واجيري بسبب عبد الله جمعة

شهدت الساعات الاخير قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في نهائيات كاس الامم الافريقية 2019، محاولات مكثفة لاقناع المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني للمنتخب بضم عبد الله جمعة الظهير الايسر للزمالك .

وحاول الجهاز المعاون لاجيري اقناعه بضم عبد الله جمعه بعد تألقه مع فريقه في الفترة الاخيره ومساهمته في تحقيق لقب الكونفدرالية

الا ان المدير الفني للمنتخب تمسك بموقفه بعد ضم اللاعب .

كما تدخل بعض اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكره لاقناع اجيري بإستدعاء اللاعب وهو الطلب الذي قوبل بالرفض مره اخري .

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن امس الثلاثاء عن القائمة النهائية التي

تضم 23 لاعب وهم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمود عبدالرحيم جنش

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الدفاع: أحمد المحمدي، عمر جابر، أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود الونش، محمود علاء، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور

الوسط: علي غزال، طارق حامد، محمد النني، نبيل عماد دونجا، محمود تريزيجيه، عبدالله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة، محمد صلاح

الهجوم: مروان محسن، أحمد علي، أحمد حسن كوكا

واستبعد الجهاز الفني كلًا من أحمد أبو الفتوح ومحمد أبوجبل من القائمة النهائية.