الجمعة.. الكاف يحسم إيقاف جهاد جريشة

تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جلسة بعد غدٍ الجمعة، لنظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم الدوليجهاد جريشة. وقرر الكاف إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور، وبرر ذلك بأدائه السيئ في. لقاء الوداد والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



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