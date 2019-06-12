مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بوجبا إلى ريال مدريد

أبدي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرونة حيال انتقال الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق إلى الانتقال نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الجارية.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد منذ تولي زين الدين زيدان القيادة الفنية للنادي الملكي، وذلك وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد بات مضطرًا للموافقة

على رحيله لاعب وسط الفريق إلى النادي الملكي.

وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر حددت مبلغًا ماليًا ضخمًا بلغت قيمته 170 مليون يورو، من اجل التخلي عن بول بوجبا قائد.

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وأردفت الصحيفة أن ريال مدريد قدم عرضًا لشراء اللاعب بقيمة 150 مليون يورو، ويفاوض مسؤولو مانشستر يونايتد لقبوض عرضه.

وحسم ريال مدريد الإسباني رسميًا صفقتين من العيار الثقيل، إيدن هازارد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بقيمة 100 مليون يورو، ولوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بقيمة 60 مليون يورو، ويستهدف تدعيم الفريق بلاعبين أخرين مثل بول بوجبا قائد منتخب فرنسا الحائز على كأس العالم 2018 الماضية التي أقيمت بفرنسا.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2016 في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو.