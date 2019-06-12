حصلت النيجيرية أسيسات أوشوالا على جائزة أفضل لاعبة في مباراة نيجريا وكوريا الجنوبية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات بفرنسا. الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات بفرنسا. وجاء اختيار اللاعبة بسبب تألقها خلال اللقاء ومساهمتها في فوز منتخب نيجيريا على كوريا الجنوبية حيث سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 75.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوشوالا أفضل لاعبة في مباراة نيجيريا وكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.