منتخب نيجيريا يفوز على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات

فاز منتخب نيجيريا للسيدات على نظيره كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد ديز الب، ضمن الجولة الثانية بدور

المجموعات من كأس العالم للسيدات والمقامة حاليًا في فرنسا.

سجل أهداف اللقاء كان دو يون كيم في الدقيقة

29، اسيسات أوشوالا في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب النيجيري على أول ثلاثة نقاط يحتل بها المركز الثالث في المجموعة الأول بينما يتجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبيه بدون نقاط يحتل بها المركز الأخير.