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وزير الرياضة يُشكل غرفة عمليات كأس أمم إفريقيا

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اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، الكهرباء ، السياحة، النقل، الشباب والرياضة، الأمن الوطني، الطيران المدني، التنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف

الصحي.
 وقال وزير الشباب والرياضة إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلي مواجهة أي أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحوري بالتعاون مع اللجنة المنظمة.
وأشار الدكتور أشرف صبحي، أن إنشاء وتشكيل
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غرفة العمليات المركزية، يؤكد على الإطار الإداري العام التي تقوم عليه البطولة وفقا لرؤية القيادة السياسية، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتذليل أي عقبات من شأنها أن تعوق أي عمل يخص بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وتابع صبحي، بأن العمل مستمر ومتواصل بين جميع الأطراف المعنية، من أجل إنجاح البطولة واخراجها  بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر.


 

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