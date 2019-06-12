اعتماد تشكيل قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أعتماد تشكيل قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ وهم: للموسم الرياضي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠ وهم: محيى عثمان رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم وصلاح عرفة نائب رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم عبدالفتاح الجارم، المشرف العام للقطاع، وحسن مرسى مشرف عام وصلاح عرفة نائب رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم عبدالفتاح الجارم، المشرف العام للقطاع، وحسن مرسى مشرف عامالبراعم للقطاع ومحمد بسطاوي، مساعد مدير النشاط الرياضى لكرة القدم مرسى وتم تفويضهم لتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية وسوف يعلن التشكيل الكامل لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال الـ48 ساعة القادمة عقب اعتماده من قبل مجلس إدارة النادي.

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