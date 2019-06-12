أبوصندوق يعلن تشكيل الجهاز الفني للحرية المطروحي

أعلن مجلس إدارة نادي الحرية برئاسة إبراهيم أبوصندوق عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول الذي يشارك بدوري القسم الثالث مجموعة مطروح.

وجاء تشكيل الجهاز كالتالي : فيصل أبوصندوق مشرف عام

علي الكرة، إبراهيم حسن مديرا للكرة ومدير إدارى، محمد سليمان مدير فنى، عنتر عطيه مدرب عام، احمد بوجى مدرب، إبراهيمسعيد مدرب حراس مرمي، على موسى طبيب مصطفى المانى اخصائي علاج طبيعي.

يذكر أن فريق الحرية صعد الموسم المنقضي لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني ولم يحالفه الحظ في الصعود بعد أن كان متصدرا لقمة المجموعة قبل نهاية الدور الأول.