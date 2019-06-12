رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجاني ساسي

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عدم تلقي إدارة النادي أى عروض رسمية، لرحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية.

وأشار رئيس الزمالك، بأن كل ما ينشر أو يثار في وسائل الأعلام المختلفة لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وطلب مرتضي منصور، من وسائل الإعلام تحري الدقة

بدلا من نشر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

يذكر أن فرجاني ساسي، سوف يشارك مع منتخب تونس، في بطولة الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.