رسميًا.. الرجاء يضم مدافع بترول أسيوط

أنهى فريق الرجاء المطروحي برئاسة سعد أبو صندوق إجراءات ضم اللاعب إيهاب فؤاد مدافع بترول أسيوط. فؤاد مدافع بترول أسيوط. ووقع اللاعب على الانتقال لفريق الرجاء لمدة 3 مواسم، في حضور سليمان سنجارى المدير الإدارى بنادي الرجاء وأحمد معتمد وكيل اللاعب.

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