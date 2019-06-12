رياضة | قائد الفراعنة يوجه رسالة قوية للجماهير قبل أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الفراعنة يوجه رسالة قوية للجماهير قبل أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد المحمدى قائد منتخب مصر، على توجيه رسالة قوية للجمهور المصرى، قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تنزانيا الودية: أتمنى أن تقوم الجماهير المصرية بملئ المدرجات عن أخرها، مشيرة إلى كونهم شريك أساسي في النجاح، وأصحاب دور قوي ومؤثر لتحفيز اللاعبين للفوز بلقب البطولة، خاصة وأن هناك عدد من اللاعبين سيشاركون لأول مرة على استاد القاهرة.

وأضاف المحمدى، أنه يتمنى امتلاء استاد القاهرة عن أخره فى المباراة الافتتاحية .