رياضة | أجيري يتحدث عن قائمة الفراعنة بالأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يتحدث عن قائمة الفراعنة بالأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن القائمة النهائية التي أعلنها، لخوض بطولة الأمم الإفريقية 2019 .

وأكد أجيري، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة عن تنزانبا وديًا، أن المنضمين، يعتبر من أفضل العناصر المتاحة حاليًا على الساحة المصرية.

وأضاف أجيري، "القائمة تضم لاعبين مميزة سواء على المستوى المحلي أو الاحترافي، وقادرين على بذل الكثير من الجهد لتحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.