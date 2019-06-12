رياضة | مدرب منتخب مصر يكشف سر خوض مباراتين فقط في معسكر الإعداد لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر يكشف سر خوض مباراتين فقط في معسكر الإعداد لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، سر إقامة مباراتين فقط خلال معسكر الإعداد الخاص بالفراعنة قبل أمم إفريقيا 2019.

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وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي اليوم:" أن ضغط الموسم المنقضي للاعبين المصريين، جعله يرفض خوض أكثر من مواجهتين خوفا من الإجهاد، ومراعاة لحالة البدنية للاعبين وعدم حصولهم على فترة راحة هذا العام".

وكان أجيري قد اتفق على خوض مواجهتين وديتين فقط خلال معسكر الإعداد لأمم إفريقيا 2019 أمام تنزانيا وغينيا.