رياضة | تظلمات الكاف تنظر التماس جريشة الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظلمات الكاف تنظر التماس جريشة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جلسة بعد غدٍ الجمعة، لنظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباريات الأمم الإفريقية.

وقرر الكاف، إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور، على خلفية أخطائه، خلال لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي انتهب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتستضيف مصر نهائيات الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.