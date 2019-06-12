رياضة | أجيري يكشف أسباب اختياراته لقائمة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يكشف أسباب اختياراته لقائمة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري الأول، أنه يبحث عن اللاعبين التي تجد اللعب في أكثر من مركز، يأتي ذلك في إطار المؤتمر الذي يأتي قبل مواجهة تنزانيا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

وقال أجيري أن اختياراته لعناصر المنتخب جاءت بناء على اللاعبين الذي يجيدون اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأضاف مدرب الفراعنة أنه سيلعب كل مباراة بتكتيك مختلف، وأنه سيضع خطة بديلة لتغيرها أثناء المباريات، وهذا يتطلب نوعية اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أماكن مختلفة.