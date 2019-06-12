رياضة | أجيري يتحدث عن توقيت أمم إفريقيا الجديد ويطمئن الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يتحدث عن توقيت أمم إفريقيا الجديد ويطمئن الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن بطولة أمم إفريقيا ستقام لأول مرة في الصيف، وفي مناخ صعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع:" على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في وقت البطولة، الا أن الجمهور المصرى سيشاهد أداء طيب للفراعنة ".

ومن المقرر ان يلاقي المنتخب الوطنى منتخب تنزانيا غدا وديا فى المباراة الأولى من مواجهات الفراعنة الودية استعدادا للكان.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى للكان برفقة الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.