رياضة | نجم المنتخب المغربي يقترب من الرحيل عن الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المنتخب المغربي يقترب من الرحيل عن الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أقتراب الدولي المغربي مبارك بوصوفة من الرحيل عن الدوري السعودي للحترفين.

وذكرت التقارير أن، نادي الشباب السعودي لم يفتح باب التجديد مع اللاعب حتى الآن، مما يفسر اقترابه من الرحيل عقب إنتهاء عقده مع الفريق.

وكان الدولي المغربي قد انتقل لصفوف الفريق السعودي قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، لمدة ستة أشهر، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

ويذكر أن بوصوفة يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة يوم الحادي والعشرون من الشهر الجاري.