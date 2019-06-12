رياضة | جورديولا : هازارد لاعب مبهر .. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورديولا : هازارد لاعب مبهر .. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيكون صفقة قوية وإضافه لفريق ريال مدريد الإسباني .

وقد انتقل النجم البليجكي من صفوف نادي تشيلسي إلى المرينيجي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد وعدة حصد الالقاب.

وقال جوارديولا، لوسائل الإعلام على هامش بطولة لأساطير الجولف المقامة في أسبانيا: "هازارد لاعب مبهر للغاية ورائع. إنه من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم طول حياتي".

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وأكمل بيب: "الكرة الإسبانية ضمت لاعبا سيستمتع به المشجعون كثيرا الموسم المقبل".

وتابع جوارديولا: " مدى أهمية فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي". " مانشستر سيتي سيبذل قصارى جهده في الموسم المقبل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأردف : " مانشستر سيتي سيبذل قصارى جهده في الموسم المقبل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأختتم قائلا "دوري الأبطال بطولة مهمة ولكن الأهم هو لقب الدوري الإنجليزي الذي يثير سعادتك بشكل هائل".