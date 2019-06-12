رياضة | انطلاق مؤتمر أجيرى للحديث عن ودية تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مؤتمر أجيرى للحديث عن ودية تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ دقائق المدير الفنى لمنتخب مصر خافير أجيري وبرفقته كابتن منتخب مصر أحمد المحمدى لبدء المؤتمر الخاص للإعلان عن قائمة المنتخب النهائية.

وكذلك التحدث عن المواجهة الودية التي ستجمع منتخب مصر مع تنزانيا، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

ويؤدى المنتخب تدريبه لليوم نفسه فى السابعة مساء، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران الذى سيقام على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب الذى سيستضيف المباراة،