رياضة | شرط الزمالك للموافقة على إعارة شيكابالا في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط الزمالك للموافقة على إعارة شيكابالا في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشترط مسئولو نادي الزمالك على محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تمديد عقده مع الفريق نظير الموافقة على إعارته في الموسم المقبل.
ويرغب شيكابالا في الرحيل عن الفريق بعد تلقيه عدة عروض أبرزها من مصر للمقاصة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.
ويرغب مسئولو الزمالك في قيام اللاعب بتمديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي في ظل إنتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل وعدم إمكانية إعارته من الأساس من الناحية القانونية.
شيكابالا لا يمانع في تمديد عقده مع الزمالك والترحيب بالأمر في ظل تقارب وجهات النظر بينه وبين الإدارة والصلح بينهما وإذابة كل الخلافات التي كانت قائمة في وقت سابق.
ويرغب أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة في التعاقد مع شيكابالا خلال الموسم المقبل بعد توليه المسئولية الفنية للفريق الفيومي ويضع عليه ثقة كبيرة.