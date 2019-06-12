رياضة | وكيل زلاتكو يوضح حقيقة توليه تدريب الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل زلاتكو يوضح حقيقة توليه تدريب الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى عبد الرحمن الخنين وسيط التعاقدات ما تم تداوله في الساعات الماضية عن اتفاق أحد المرشحين لترأس نادي الهلال مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتيش من اجل قيادة الدفة الفنية في النادي العاصمي الأزرق في حال فوزه بالانتخابات.

وقال الخنين عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إشارة الى ما نُشر حول حصول أحد مرشحي رئاسة الهلال على موافقة المدرب زلاتكو لتولي مهمة تدريب الهلال.. فإنه لا صحة لما ذكر عن هذا الأمر وعدم وجود مفاوضات مع المدرب زلاتكو بهذا الشأن راجياً تحري الدقة".

ويرتبط مدرب منتخب كرواتيا بعقد مع الوسيط السعودي حتى شهر ديسمبر من العام القادم داخل المملكة فقط بعكس عقدهما السابق الذي شمل كافة دول الخليج.