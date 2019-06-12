رياضة | ميسي يطالب رئيس برشلونة بحسم هذه الصفقات الثلاثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطالب رئيس برشلونة بحسم هذه الصفقات الثلاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا سرعة حسم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ميسي طلب من بارتوميو محاولة ضم جوشوا كيميتش الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ، ودي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى ضم مهاجم جديد.

وكانت صحيفة صحيفة ”سبورت“ وأوضحت بأن البلوجرانا وضع نصب عينيه التعاقد مع جوشوا كيميتش، لتعويض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو.

وباتت صفقة دي ليخب معقدة في الوقت الحالي، خاصة بعد دخول باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة بقوة.