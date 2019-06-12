شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك ينفي تلقي عروض رسمية لبيع فرجانى ساسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تلقي إدارة النادي أي عروض رسمية للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأشار رئيس الزمالك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن كل ما ينشر أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
وطلب مرتضى منصور، من وسائل الإعلام تحري الدقة بدلا من نشر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
يذكر أن فرجاني ساسي، سوف يشارك في معسكر منتخب تونس استعدادا بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
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