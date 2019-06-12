شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الأهلي بعد قرار «التسوية والتحكيم» تأجيل دعوته ضد اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، عقد اجتماع غدا الخميس، للنظر في أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادي، وذلك بعد قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية بتأجيل البت في دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة.

وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، قد قررت تأجيل البت في نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلي ضد اتحاد الكرة، بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل.

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وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه.

والاستعلام من الاتحاد «المحتكم ضده» عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية في الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر وأخطار النادى الأهلى به من عدمه.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، فإنن النادى كان ينتظر إصدار اللجنة الاستشارية لقرارها في موعد قريب نظراً لأهمية الوقت، حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لاشتراك الأندية في بطولات القارة يوم 30/6/2019، إلا أن اللجنة الأستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى.

ولذا فأن اللجنة القانونية بالنادى سوف تعقد أجتماعاً غداً الخميس، لمناقشة كافة الأمور والنظر في أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادي.