الإعلان الرسمي يفصل ريال مدريد عن نجمه الجديد

اقترب نادي ريال مدريد الاسباني من التعاقد مع نجم جديد لتدعيم كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل .
و أكدت تقارير صحفية اسبانية أن النادي الملكي اصبح على مقربة من التعاقد مع فيرلان ميندي ظهير ايسر فريق أولمبيك ليون الفرنسي لتدعيم هذه الخانة في الموسم القادم .
و تحرك الريال للتعاقد مع ميندي من أجل الحصول على أفضل نسخة من البرازيلي مارسيلو في خانة الظهير الايسر بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ في الموسم المنصرم .
و اشارت تقارير إعلامية اسبانية اليوم الأربعاء أن صفقة التعاقد مع ميندي تمت بنجاح و يتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب النادي الاسباني .
و أوضحت التقارير أن ريال مدريد قد يعلن عن التعاقد مع ميندي رسميا أحد يومي الخميس أو الجمعة المقبلين على أن يتم تقديمه بعد ذلك كلاعب جديد في مدريد .
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