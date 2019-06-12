الإعلان الرسمي يفصل ريال مدريد عن نجمه الجديد

اقترب نادي ريال مدريد الاسباني من التعاقد مع نجم جديد لتدعيم كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل .

و أكدت تقارير صحفية اسبانية أن النادي الملكي اصبح على مقربة من التعاقد مع فيرلان ميندي ظهير ايسر فريق أولمبيك ليون الفرنسي لتدعيم هذه الخانة في الموسم القادم .

و تحرك الريال للتعاقد مع ميندي من أجل الحصول على أفضل نسخة من البرازيلي مارسيلو في خانة الظهير الايسر بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ في الموسم المنصرم .

و اشارت تقارير إعلامية اسبانية اليوم الأربعاء أن صفقة التعاقد مع ميندي تمت بنجاح و يتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب النادي الاسباني .

و أوضحت التقارير أن ريال مدريد قد يعلن عن التعاقد مع ميندي رسميا أحد يومي الخميس أو الجمعة المقبلين على أن يتم تقديمه بعد ذلك كلاعب جديد في مدريد .