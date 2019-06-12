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الظفرة يعلن عن صفقة جديدة

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أعلن نادي الظفرة الإماراتي عن تعاقده مع صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم المقبل.

ونجح نادي الظفرة في التعاقد مع اللاعب المصري حسن سامح بشكل رسمي خلال الصيف الحالي.

وجاء تعاقد الظفرة مع المحترف المصري كلاعب مقيم في الإمارات، بعد بروزه في فريق تحت 18 عام الموسم الماضي.

ويرغب النادي الإماراتي في الاتفاق مع محترف جديد في خط الوسط، لتعويض رحيل الأوروجواياني نيكولاس ميليسي الذي انتقل إلى الوحدة.

ورحل ميليسي عن صفوف الظفرة خلال الصيف الحالي إلى فريق الوحدة بشكل رسمي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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