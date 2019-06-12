أبيدال يتنصل من تلميحات دي ليخت

تنصل الفرنسي ايريك ابيدال المدير الرياضي لفريقبرشلونة الاسباني من التلميحات التي نشرت على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي انستجرام بخصوص صفقة دي ليخت.
و كانت تقارير صحفية قد اكدت أن أبيدال نشر عبر حسابه بإنستجرام مقولة ليوهان كرويف اسطورة البارسا ألمح من خلالها لعدم التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت .
و لكن ظهير البارسا السابق أكد عبر تصريحات إذاعية لشبكة كادينا سير الاسبانية أن حسابه تم اختراقه من قبل بعض الأشخاص و أخلى مسئوليته عما ينشر من خلاله.
و قال أبيدال : حسابي في الإنستجرام تعرض للاختراق و لم أعد قادرا على ادارته كما كان الأمر من قبل و ما نشر من قبل لم يكن عن طريقي بل من الهاكرز .
و يسعى البارسا للتعاقد مع دي ليخت من اياكس في الصيف الحالي لكن قائد الفريق الهولندي يماطل في الصفقة حتى الآن .
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