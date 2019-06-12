باريس يتحرك جديا للتعاقد مع دي ليخت

يتحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل جاد من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من نادي برشلونة الاسباني في الصيف المقبل.

و يدخل دي ليخت مفكرة النادي الباريسي لترميم دفاع البي اس جي في الموسم المقبل في ظل المستوى المبهر الذي قدمه الشاب صاحب الـ 19 ربيعا في الموسم المنقضي .

و أكدت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية الاذاعية اليوم الأربعاء أن المدير الرياضي في البي اس جي انتيرو هنريك اجتمع بوكيل أعمال دي ليخت مينو رايولا .

و أوضحت الشبكة أن الاجتماع تم صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس و تجاذبا اطراف الحديث بخصوص نقل اللاعب لحديقة الامراء .

و أخبر رايولا هينريك أن اياكس يرغب في الحصول على 75 مليون يورو نظير التخلي عن توقيع دي ليخت في الميركاتو الصيفي .