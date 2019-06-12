عامر حسين: الموسم الحالي بالدوري المصري استثنائي

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، أن هذا الموسم يعد استثنائيا ليس في مصر فقط، بل في أكثر من دوري بشمال أفريقيا.
وما زال الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري مستمرا في ظل تبقي 4 مباريات من عمر المسابقة، سيتم إقامتهم جميعا بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.
وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية، إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري المصري بقوائمها القديمة وليست الجديدة.
وأضاف أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية، الوقت المناسب للتعاقد مع لاعبين جدد وتصل المدة إلى 30 يوماً.
وأوضح أن الفرق المصرية ستكون عليها الاختيار للمشاركة في بطولة واحدة، ما بين الأفريقية أو العربية، في ظل المعاناة من عدم انتظام مواعيد المباريات خلال الموسم الجاري.
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