وجه الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي السابق الشكر للرئيس الحالي سعود آل سويلم على الفترة التي قضاها في قيادة العالمي.
وغرد فيصل بن تركي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، معرباً عن أماله في الاستمرار في منصبه.
وقال بن تركي:" تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة وإن كنت شخصيا أتمنى إستمراره بالفترة القادمة".
وأضاف:" لكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين".
يذكر أن سعود آل سويلم كان قد قرر عدم الترشح في انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي.
وأشارت بعض التقارير أن سعود آل سويلم يرغب في التمديد له لموسم آخر، دون الترشح لفترة رئاسة لأربع سنوات مقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من فيصل بن تركي إلى رئيس النصر بعد تراجعه عن الترشح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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