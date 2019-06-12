رسميا.. الترجي يتسلم قرار الكاف بشأن إعادة النهائي الأفريقي

تلقت إدارة نادي الترجي التونسي خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يتضمن القرار الرسمي بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد البيضاوي.

وأقيمت المباراة بين الفريقين يوم 31 مايو/ أيار الماضي، قبل أن تتوقف بعد نحو ساعة من اللعب، لتلغى لاحقا بقرار من حكم المباراة باكاري جاساما، عقب احتجاج لاعبي الوداد، ورفضهم استكمال المباراة، اعتراضا على إلغاء هدف صحيح بداعي التسلل، سجله وليد الكرتي.

وقرر الكاف لاحقا إعادة المباراة، في أرض محايدة، قبل نحو أسبوع، في اجتماع عقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وفوجئت إدارة الترجي بأن خطاب الكاف يخلو من الحيثيات التي اعتمد على إثرها القرار، والتي ركزت على جانب عدم توفر السلامة والظروف الأمنية.

وكانت اللجنة القانونية للترجي قد أكدت انتظارها لوصول القرار الرسمي من الكاف، لتبدأ إجراءاتها للطعن في حيثياته، عبر اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية.