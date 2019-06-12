شكرا لقرائتكم خبر عن الهويدي رئيساً لـ«الباطن» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) @almateb1أغلقت مساء أمس (الثلاثاء) لجنة الانتخبات بمقر نادي الباطن، بعدما استقبلت في اليوم الأخير القائمة الوحيدة التي ترشحت لدخول الانتاخبات برئاسة ناصر الهويدي، حيث ضمت القائمة مبارك الظفيري نائباً للرئيس، وعوض الهزيمي رئيساً تنفيذياً.
وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة كلاً من، محمد العفاسي، وضيدان الشمري، وعبدالله الوباري، وزياد العدواني، وعايد الحربي، ودخول عضوين جديدين على القائمة هما سلطان الغضبان، وذياب المريخي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهويدي رئيساً لـ«الباطن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.