شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينفي تلقى الزمالك عروضا سمية بشأن فرجاني ساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى المستشار مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، تلقي إدارة القلعة البيضاء أى عروض رسمية، للتعاقد مع الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروى الأول، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن كل ما يثار حول تلقى ساسى عروضًا للرحيل عن الزمالك فى نهاية الموسم الحالى، لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب مستمر مع الفارس الأبيض.

وعاد ساسى مجددًا للملاعب بعد غياب دام 58 يومًا، بالمشاركة مع نسور قرطاج أمام كرواتيا، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية.

فرجانى ساسى شارك فى ودية منتخب تونس أمام كرواتيا التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2 /1، حيث شارك ساسى فى الدقيقة 77 من المباراة بدلا من غيلان الشعلالى، وفور دخوله أرض الملعب حمل ساسى شارة قيادة منتخب تونس.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب تونس خلال بطولة كأس أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، ضمن المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا.