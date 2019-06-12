شكرا لقرائتكم الجونة يتفاوض مع مدافع الداخلية لتدعيم صفوف الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الجونة فى مفاوضات جادة مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية من أجل التعاقد معه فى الموسم المقبل فى إطار سعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر .

يذكر أن الجونة استعار عدد كبير من ناشئ الأهلى وهم أحمد ياسر وأكرم توفيق واحمد حمدى ومحمود الجزار خلال الإنتقالات الشتوية الماضية من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط وهو ما تحقق فى النهاية واستمر الجونة بالدورى .

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ويسعى مجلس إدارة الجونة إلى التعاقد مع اللاعبين بشكل نهائى حتى يكون ولائهم للفريق الكروى بداية من الموسم المقبل .