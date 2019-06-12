شكرا لقرائتكم "بكار" بيراميدز على رادار الاتفاق السعودى في الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى رجب بكار ظهير أيمن نادى بيراميدز عرضآ من نادي الإتفاق السعودي للانتقال اليه بداية من الموسم المقبل، بعد تألق اللاعب اللافت فى صفوف ناديه هذا الموسم ، وكان من العناصر القريبة من التواجد فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى الكان، ولكن تم استبعاده فى اللحظات الأخيرة.

من جانبهم تمسك مسئولي بيراميدز ببقاء رجب بكار، مؤكدين انه واحد من اهم عناصر الفريق، ويعد من نجوم القوام الأساسي وبالتالي من الصعب التفريط فى خدماته.

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