شكرا لقرائتكم جيل فيسنتي يطلب خدمات محمد شريف من الأهلى مجاناً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادي جيل فيسنتي البرتغالى عرضاً رسمياً للأهلى للحصول على خدمات محمد شريف جناح الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل. وطلب النادي البرتغالى الحصول على خدمات محمد شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة مجاناً مع وجود بند يسمح للنادي البرتغالي بشرائه بشكل نهائي مقابل 400 الف يورو مع حصول الأهلى على نسبة 20 % حال إعادة بيع اللاعب. Advertisements

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